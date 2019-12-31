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إغلاق الطرق جراء العواصف وتساقط الثلوج في اليونان

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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الطرق جراء العواصف وتساقط الثلوج في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

استمر الشتاء في التكشير عن أنيابه في أجزاء من اليونان امس الاثنين حيث تعين إغلاق أهم محاور طرق السيارات بين الشمال والجنوب وذلك على بعد نحو 40 كيلومترا شمال أثينا.

وذكرت الشرطة أن شبكات الطرق الهامة الأخرى لم يتيسر السير فيها إلا بجنازير الثلج .

وفي وسط أثينا، اقتربت درجة الحرارة من نقطة التجمد. أما درجة الحرارة في وسط اليونان فقد سجلت حوالي سالب سبعة درجة مئوية في المساء.

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وفي عديد من المناطق بالبر الرئيسي وفي بعض الجزر انقطع التيار الكهربائي لفترة مؤقتة.

كما أعلن خفر السواحل أن غالبية العبارات في بحر إيجة سوف تتوقف عن العمل مرة ثانية اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي.

وتوقع خبراء الأرصاد حدوث تحسن ملحوظ في الطقس وبلوغ درجات الحرارة حوالي 19 درجة مئوية في الأسبوع المقبل.

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