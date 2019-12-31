بومبيو يعتزم زيارة أوكرانيا 3 يناير

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن أن الوزير مايك بومبيو يعتزم زيارة أوكرانيا مطلع العام المقبل، قبل محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ بعد اتهامه بالضغط على كييف للتحقيق بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس إن بومبيو سيزور كييف في 3 يناير/كانون الثاني المقبل حيث سيجري مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من المسؤولين.

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وسيكون بومبيو أرفع مسؤول أمريكي يزور أوكرانيا منذ اندلاع الفضيحة في سبتمبر/أيلول 2019 بسبب مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني لفتح تحقيق بشأن جو بايدن.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول وجّه مجلس النواب اتهاما لترامب بتجاوز السلطة رسميا، وذلك لطلبه من نظيره الأوكراني التحقيق بشأن بايدن الأوفر حظا لمنافسته في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على الرئاسة.

كما اتهمه بتجميد مساعدة عسكرية قيمتها 400 مليون دولار لسلطات كييف مقابل تلبية طلبه.

ولم يصوت على إجراءات العزل سوى النواب الديمقراطيين الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، ويتوقع أن تتم تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويرجح أن تعقد الجلسة في يناير/كانون الثاني المقبل.