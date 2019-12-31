عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المسماري: مليشيات تركيا في ليبيا من عدة جنسيات وتنتمي لداعش

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، الإثنين، إن المليشيات التي نقلتها تركيا مؤخراً إلى الأراضي الليبية تحمل جنسيات مختلفة وتنتمي لتنظيم داعش الإرهابي.



وأشار المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن إرسال قوات تركية لليبيا مرهونة بنجاح عناصرها الإرهابية الأجنبية التي أرسلتها إلى طرابلس، مؤكداً أن الجيش الليبي استطاع في شرق ليبيا القضاء على هذه التنظيمات وحوّلها إلى قطعان تائهة في الصحراء.

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وأضاف المسماري أن الإرث التركي الذي تحدث عليه أردوغان في ليبيا يقصد به إحياء الإرث العثماني في المنطقة العربية، وهو ما يستلزم وقفة عربية في اجتماع جامعة الدول العربية، الثلاثاء.

وفي وقت سابق الإثنين، سلمت الرئاسة التركية إلى البرلمان مذكرة رسمية لإرسال قوات أردوغان إلى ليبيا، لمساندة حكومة السراج غير الشرعية في طرابلس.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن، صباح الإثنين، أن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم، مذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

ودعا رئيس البرلمان التركي، الجمعية العامة للبرلمان، إلى اجتماع يوم 2 يناير/كانون الثاني المقبل، لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، وكان أردوغان قد أعلن سابقاً أن إحالة المذكرة للبرلمان ستكون يوم 8 يناير/كانون الثاني 2020.