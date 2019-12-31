شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية تحذر من أزمة مالية والان نبدء بالتفاصيل
وقال اشتية: «إن ذهاب إسرائيل إلى تنفيذ خصومات جديدة من عائدات الضرائب الفلسطينية تصل إلى 150 مليون شيكل إسرائيلي (الدولار يساوي نحو 3.5 شيكل)، تحت حجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء سيترتب عليها رد فعل مناسب منا جميعا».
وأضاف: «إن المبالغ المقتطعة ستصل في هذه الحالة إلى 650 مليون شيكل، ما يعيدنا إلى مربع جديد للأزمة، التي حاولنا أن نتجاوزها بحكمة في إدارة المال العام».
من جهته، وصف وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية حسين الشيخ إقرار إسرائيل خصومات جديدة من عائدات الضرائب الفلسطينية بأنه «إجراء تصعيدي آخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية».
وأضاف الشيخ: «سنواصل صرف مخصصات الشهداء والأسرى مهما كان الثمن، والقيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على هذه القرصنة».
وصادقت إسرائيل على اقتطاع مبلغ 149 مليون شيكل من الإيرادات الضريبية، التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن هذا هو المبلغ، الذي حولته السلطة لعائلات أشخاص قتلوا أو أصيبوا العام الماضي، وتعتبرهم إسرائيل «إرهابيين»، على أن يتم خصم المبلغ على 12 دفعة شهرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الفلسطينية تحذر من أزمة مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.