شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: تركيا تجند مرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الإثنين، بأن جهود تركيا لـ«تجنيد المرتزقة» من أجل إرسالهم إلى ليبيا تتواصل بشكل مكثف.

وأوضح المرصد السوري أنه رصد «ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 مرتزق من مقاتلي فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم الموالية لتركيا».

وأوضح أنه يجري نقلهم للمعسكرات «من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم»، مشيرا إلى أن «عملية تسجيل الأسماء تستمر بشكل واسع».

وكان المرصد السوري قد ذكر أمس الأول، أن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 فرد.

ونقل المرصد عن مصادر لم يسمها أن «الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته ثلاثة أو ستة أشهر مقابل التوجه إلى العاصمة الليبية».