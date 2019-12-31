شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي: مقتل 4 من حركة الشباب الصومالية والان نبدء بالتفاصيل
جاءت الغارات بعد يوم من مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا في تفجير شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش مزدحمة في العاصمة مقديشو، في هجوم هو الأسوأ في الصومال منذ ما يزيد على عامين.
وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيان، أن اثنين من الإرهابيين قتلا في غارتين جويتين في كونيو بارو، وقتل آخران في غارة جوية في كاليو بارو. وأضافت: إن الضربات لم تسفر عن سقوط أي قتلى مدنيين.
وتنفذ الولايات المتحدة غارات جوية من حين لآخر في الصومال لدعم حكومة مقديشو الضعيفة التي تدعمها الأمم المتحدة وتحارب حركة الشباب منذ سنوات.
وقال بيان القيادة الأمريكية في أفريقيا: «ستواصل الولايات المتحدة والحكومة الاتحادية في الصومال زيادة الضغط على المنظمة الإرهابية، بهدف حرمانها من القدرة على تدبير هجمات إرهابية».
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأمريكي: مقتل 4 من حركة الشباب الصومالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.