شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج العربي بزعم تهريب النفط والان نبدء بالتفاصيل

أوقف الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط قرب جزيرة أبو موسى المحتلة أمس الإثنين؛ بزعم أنها تهرب نفطا.

ونقل إعلام النظام الإيراني أن ناقلة النفط على متنها طاقم من ماليزيا.

وكانت وسائل إعلام تابعة لإيران أفادت في أغسطس الماضي بأن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تنقل 700 ألف لتر من الوقود وعلى متنها 7 بحارة.

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري، فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران، واتهمت طهران الناقلة أيضا بتهريب وقود لبعض الدول العربية.

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وفي 19 يونيو الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّه «صادر» ناقلة النفط البريطانية «ستينا إمبيرو» لدى عبورها مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري وقتذاك في بيان على موقعه الإلكتروني إنّ القوات البحرية التابعة له، وبطلب من «سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان» احتجزت الناقلة، بسبب «عدم احترامها القانون البحري الدولي».

وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران في عام 2015، إضافة إلى الأنشطة الإيرانية الأخيرة المهددة للملاحة الدولية في مضيق هرمز.