شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي لأحياء بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

قصفت ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية والصاروخية، وفتحت نيران أسلحتها صوب مواقع القوات المشتركة بمدينة حيس جنوب مدينة الحديدة غرب اليمن، فيما حذرت منظمات تنموية وحقوقية من خطورة قرار الميليشيات الانقلابية منع تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتها، مؤكدة أن هذا القرار من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.

وذكرت مصادر طبية وسكان محليون في الحديدة، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن منزل المواطن محمد مطهر، الواقع في ربع السوق حارة بني رزة، تعرض لقصف بالقذائف، ما أسفر عن إصابة أحد ساكنيه بجروح متفاوتة.