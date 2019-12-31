واشنطن: استهدفنا 5 مواقع لـ"كتائب حزب الله" بالعراق وسوريا

كشف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، أن الضربات الجوية استهدفت 5 أهداف لمليشيا "كتائب حزب الله"؛ منها 3 في العراق و2 في سوريا.

وقال إسبر: "ناقشنا مع الرئيس دونالد ترامب خيارات أخرى بعد الضربات التي استهدفت مليشيا كتائب حزب الله في العراق وسوريا".



وأكد أن واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية إذا دعت الحاجة للدفاع عن النفس وردع أي سلوك سيئ من قِبل المليشيات أو إيران.

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وكان الجيش الأمريكي قد شن، الأحد، غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك أسفرت عن مقتل 25 مسلحا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وقال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاجون: "ردا على هجمات المليشيا المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية، نفذت ضربات دفاعية دقيقة للحد من قدرتها على شن هجمات مستقبلا".

واتهم المتحدث باسم البنتاجون هذا الفصيل باستهدافه، الجمعة، القاعدة العسكرية في كركوك (شمال العراق) بـ30 قذيفة، في عملية أسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 4 عسكريين أمريكيين وجنديين عراقيين.