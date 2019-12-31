عدن - ياسمين عبد الله التهامي - متظاهرون لبنانيون يقطعون طريقا في بيروت وسط انتشار أمني

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قطع مناصرو "تيار المستقبل" الطريق بمنطقة كورنيش المزرعة في بيروت؛ احتجاجاً على إزالة القوى الأمنية صورة لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب، ذيلت بعبارة "لا يمثلنا".



المتظاهرين قطعوا الطريق بوضع الإطارات وحاويات النفايات، وسط انتشار كبير للقوى الأمنية والجيش في المنطقة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري موقفه الرافض لتكليف حسان دياب بتشكيل مجلس الوزراء.

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وقال الحريري: "لا تسمية ولا تغطية ولا مشاركة ولا ثقة إذا تطلب الأمر، ولا أقبل بشيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول مظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

ويطالب المتظاهرون بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط لا تخضع لنظام المحاصصة السياسية، كما يطالبون بتحسين الأوضاع الاقتصادية والقضاء على الفساد، وهي تحديات ربما تؤرق عمل الحكومة الجديدة.

وتترافق الأزمة السياسية الحادة في لبنان مع انهيار اقتصادي ومالي، تجاوز معها سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء 1800 ليرة، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507 ليرات.

واعتذر الحريري عن رئاسة الوزراء مرة أخرى وتبعه محمد الصفدي وسمير الخطيب، قبل أن ترسي مركب الترشحيات عند السياسي حسان دياب.