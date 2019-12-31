"الجرب" يلتهم الأتراك.. وأردوغان لا يبالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_أنقرة

تواجه تركيا مؤخرا انتشار وباء الجرب في مختلف مُدنها، فيما تشهد اسطنبول ارتفاعا كبيرا وملحوظا في عدد الحالات خلال الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تفرغ فيه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان للشؤون الخارجية غير مباليا إطلاقا بمعاناة شعبه وتوفير لهم أدنى الخدمات لمواجهة الوباء الذي تفشى سريع.

وخلال وقت سابق، أكدت تنسيقية غرف المهن الصحية في إسطنبول، تزايد عدد حالات الإصابة بوباء الجرب، داعية في الوقت ذاته إلى توخي الحذر.

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ونشرت التنسيقية ذاتها، والتي تضم غرفة أطباء إسطنبول، وغرفة الصيادلة، كذلك غرفة الأطباء البيطريين، وأيضا غرفة أطباء الأسنان، بيانا حذرت فيه الأهالي من اتساع دائرة الإصابة بالمرض، وذلك بحسب صحيفة تركية.

وحذرت الصحة التركية في السادس عشر من ديسمبر الجاري من انتشار مرض الجرب في عدد من المدن التركية، في الوقت الذي دعت فيه المواطنين إلى سرعة التوجه للمستشفيات حال ظهور أعراض المرض.

وعلى صعيد متصل، حذَر الصيادلة الأتراك، من عدم توفر الأدوية الخاصة بوباء الجرب، فيما أوضحت وزارة الصحة أن هنالك 368 ألف عبوة دواء لعلاج المرض في جميع المحافظات التركية، مما أبدى امتعاضا شديدا لدى المواطنين نظير عدم الاهتمام وتوفير السبل والعلاج اللازم والمتكامل من أجل تجاوز هذه الازمة. كما اضطر كثير منهم إلى إبقاء أبنائهم في المنازل خشية الإصابة بالجرب.

وأدى تفشي وباء الجرب إلى تخوف وقلق كثير من السياح، الذين كانوا بصدد زيارة تركيا خاصة الذين ينوون قضاء إجازة رأس السنة هنالك، في الوقت الذي استبدل كثير منهم تذاكر سفرهم بحثا عن وجهة أخرى جديدة، خوفا من الإصابة بالمرض وجلبه إلى بلدانهم حال العودة إليها.