شكرا لقرائتكم الناشط العراقي المقتول انتقد إطلاق الصواريخ على القواعد الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر قناة العربية في العراق أن مجهولين اغتالوا الناشط علي الخفاجي في الناصرية في العراق.

وقال مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة الناصرية أن الخفاجي لقي مصرعه متأثراً بجراحه بعد تعرضه إلى اغتيال بإطلاق الرصاص بالقرب من علوة الخضار في حي التضحية وسط الناصرية، وذلك من قبل مجهولين يستقلون مركبة صالون، مشيرا إلى أن الضحية تم نقله إلى المستشفى.

وانتشرت صور للناشط العراقي مع اثنين من أطفاله وأخرى وهو يشير إلى لافته كتب عليها الخائفون لايصنعون الحرية.

نشر نشطاء عراقيون منشورات من صفحة الناشط العراقي علي الخفاجي الذي تم إغتياله الليلة ، حيث وجه فيها إنتقادات إلى من أطلق الصواريخ على القواعد الامريكية وتسبب بالرد الأمريكي . وقال في أخر منشور له " من أعطى المبرر لأمريكا بقتل أبناءنا المرابطين هو من ضرب قاعدتهم يوم أمس بثلاثين صاروخ في كركوك ، اللهم العن المتاجرين بدماء العراق ".

ثم أضاف منشورا له اليوم قال فيه "عمي عوفونا نريد نعيش في بلدنا الله ينتقم منكم ومن اللي جابكم ".

هذا ونعى نشطاء عراقيون الناشط علي الخفاجي الذي ساهم في الحرب على تنظيم داعش المتطرف ودعا إلى إستعادة البلد من اللصوص والمجرمين ووصفوا ما يحدث من تصفية النشطاء المدنيين بانها جريمة ممنهجة ضد الشعب العراقي الذي خرج ليطالب بحياة كريمة وإستعادة حقوقه.

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استمرار الاحتجاجات

وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق أن متظاهرين قطعوا كل الجسور في الناصرية كما جرى إغلاق الدواوين الحكومية. وكانت وسائل إعلام عراقية، ذكرت الأحد، أن متظاهرين قطعوا الطريق الواصل بين محافظتي الديوانية والنجف.

ونقل موقع قناة "السومرية" العراقية عن مصدر أمني قوله إن متظاهرين قطعوا جسر النصر الحيوي وسط محافظة ذي قار.

كما أغلق متظاهرون أغلب الدوائر الحكومية في الديوانية، ومنعوا الموظفين من الاستمرار بالدوام.

الناشط العراقي علي الخفاجي

وكانت تظاهرات خرجت من ساحة التحرير، مساء السبت، باتجاه منطقتي الكرادة والجادرية اللتين تضمان مقارَّ حزبية عدة، وذلك في آخر تطورات التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية للعراق.

كما نظم المئات من المحتجين في كربلاء اعتصامات في ساحة التربية وسط المدينة.

وفي محافظة ذي قار، استمر المتظاهرون بتطويق شركة نفط ذي قار، وطالبوا بفتح تعيينات لأبناء المحافظة.

وأكدت تنسيقية المظاهرات في محافظة ميسان جنوب العراق، أنه في حال إصرار الكتل السياسية على اختيار رئيس وزراء لا يتواءم مع مطالب الشعب، فإنها ستتخذ إجراءات تصعيدية، كما طالبت اللجنة بإقالة المحافظ وعدد من المديرين العامين في محافظتهم.