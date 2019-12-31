شكرا لقرائتكم أميركا تبلغ الأمم المتحدة بضرباتها ضد ميلشيات حزب الله العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبلغت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بالضربات الأمريكية المنفذة ضد ميلشيات حزب الله المدعومة من إيران في العراق وسوريا، وأوضحت أنها جاءت في إطار الدفاع عن النفس وردعا لإيران وحماية لأرواح الأمريكيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو على حسابه تويتر " تحدثت اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في أعقاب الرد الأمريكي على الهجمات الأخيرة في العراق.

وتابع لقد أوضحت أن عملنا الدفاعي كان يهدف إلى ردع إيران وحماية أرواح الأمريكيين" .

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قيام طائرات أميركية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي.

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واستهدفت المقاتلات من نوع إف 15 الأميركية وذلك وفق ما ذكر مصدر عسكري أميركي 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.

وأسفر القصف الأميركي عن سقوط 25 قتيل وعشرات الجرحى في حصيلة أولية لاستهداف قواعد حزب الله العراقي.

وأفاد بيان للجيش الأميركي أن المنشآت الخمس المستهدفة لحزب الله العراقي منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وذكر البنتاغون أن الضربات جاءت للدفاع عن النفس ورداً على مقتل متعاقد دفاع أميركي في العراق وإصابة أخرين جراء استهداف ميلشيات حزب الله قاعدة كركوك بعشرات الصواريخ.