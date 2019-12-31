أعلن رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، أنه "بعد خمسة أيام من المفاوضات، وقعت ​روسيا​ و​أوكرانيا​ مجموعة من الوثائق التي تضمن عبور ​الغاز​ الروسي عبر أوكرانيا بدء من 1 كانون الثاني 2020".

وأوضح ميلر أنه "بعد خمسة أيام من المفاوضات الثنائية المستمرة في ​فيينا​، تم اتخاذ القرارات النهائية والتوصل إلى اتفاقات نهائية".

ولفت الى أنه "تم توقيع مجموعة كاملة من الاتفاقات والعقود، وهذه الاتفاقات هي في الواقع صفقة كبيرة أعادت توازن مصالح القوى"، مشيراً الى أنه "اعتبارا من اليوم، تكتسب هذه الوثائق صفة قانونية وتضمن مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد 31 كانون الاول 2019".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس شركة غازبروم: روسيا وأوكرانيا توقعان مجموعة من الاتفاقيات والعقود لتنفيذ بروتوكول الغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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