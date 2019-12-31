أمير قطر يتصل برئيس العراق لبحث مستجدات الأوضاع هناك

أجرى ​أمير قطر​، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس ​العراق​ي، ​برهم صالح​. وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن الاتصال شهد "استعراض الأوضاع في العراق"، حيث أطلع رئيسه أمير قطر على "آخر المستجدات على الساحة العراقية". وفي غضون ذلك، أكد أمير قطر، أثناء المكالمة، حرص بلاده على "استتباب ​الأمن​ والاستقرار في العراق الشقيق".

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