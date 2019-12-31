اجتماع طارئ للجامعة العربية غدا لبحث التطورات في ليبيا

يعقد وزراء الخارجية العرب غدا اجتماعا طارئا لبحث مستجدات الوضع الليبي والتدخلات الخارجية في البلاد.

جاء قرار عقد المؤتمر، بعد أن أعلن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، في تصريح صحفي، "أنه سيقدم مذكرة التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ​ليبيا​ للبرلمان التركي، حيث سيصوت البرلمان عليه يوم الخميس المقبل.

وكان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ قد أشار الأسبوع الماضي الى إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس ​حكومة​ الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ​فائز السراج​ الدعم.

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