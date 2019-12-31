مقتل 18 شخصا في هجوم لمسلحين على قرية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

قتل 18 شخصا في هجوم لمسلحين على قرية بشرق جمهورية ​الكونغو​ الديمقراطية، بالقرب من الحدود مع ​أوغندا​.

وأكدت السلطات المحلية أن "متمردين من "​القوات​ الديمقراطية المتحالفة" هاجموا منطقة أبيتينا الليلة الماضية، وقتلوا 18 شخصا وأحرقوا 8 منازل".

و"القوات الديمقراطية المتحالفة" هي جماعة إسلامية أوغندية، كثفت هجماتها على شرقي ​الكونغو الديمقراطية​ منذ أواخر أكتوبر الماضي، حين أطلقت الكونغو عملية عسكرية لتطهير المنطقة.

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