مقتل 18 شخصا في هجوم لمسلحين على قرية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

قتل 18 شخصا في هجوم لمسلحين على قرية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالقرب من الحدود مع أوغندا.
وأكدت السلطات المحلية أن "متمردين من "القوات الديمقراطية المتحالفة" هاجموا منطقة أبيتينا الليلة الماضية، وقتلوا 18 شخصا وأحرقوا 8 منازل".
و"القوات الديمقراطية المتحالفة" هي جماعة إسلامية أوغندية، كثفت هجماتها على شرقي الكونغو الديمقراطية منذ أواخر أكتوبر الماضي، حين أطلقت الكونغو عملية عسكرية لتطهير المنطقة.
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