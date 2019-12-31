محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع بـ"محمصة"، مساء اليوم الإثنين، وامتد لمحلين مجاورين، في ميدان الكيلو 21 غربي الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.
تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغًا بنشوب حريق بمحل بالكيلو 21، وانتقل ضباط قسم شرطة العامرية أول و4 سيارات إطفاء من الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.
وتبين من الفحص نشوب حريق بـ"محمصة" بالميدان المشار إليه، بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى إحراقها بالكامل وامتداد النيران إلى محلين مجاورين لها، أحدهما سوبر ماركت والآخر مركز اتصالات.
جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى محال أخرى مجاورة، وفصل الكهرباء والغاز عن موقع الحريق، وذلك دون حدوث أي إصابات.
حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية وأخطرت النيابة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر النيران امتدت لمحلين.. إخماد حريق بـ"محمصة" غربي الإسكندرية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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