إحباط تهريب أطنان من المخدرات قبل تهريبها بالمغرب

أعلنت الشرطة المغربية، ضبط 16 طنا و200 كيلوجرام من مخدر الشيرا بالميناء البحري لطنجة المتوسط كانت مخبأة في مقطورة متجهة إلى أوروبا.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان أن هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات كانت مخبأة داخل صناديق خشبية على متن مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب.
واستنادا إلى المصدر نفسه، تم الإبقاء على مواطن مغربي (35 سنة) "تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة".
وأضاف المصدر "تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف كل الأشخاص الضالعين في الشبكة الإجرامية المتورطة في هذه القضية، ورصد امتداداتها المحتملة داخل المغرب وفي أوروبا".
وأعلنت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة ضبط شحنات من الكوكايين في عمليات عدة.
وتظل الحشيشة أكثر أنواع المخدرات، التي يتم ضبطها في المغرب حيث أعلن حجز أطنان عدة منها في عمليات متفرقة سابقة، وتكون في الغالب موجهة للتهريب نحو أوروبا.
وضبطت الشرطة المغربية في 2019 حوالى 179 طنا من القنب في مقابل 50 طنا العام الماضي على ما جاء في حصيلة رسمية عرضت الاثنين الماضي.
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