وأضاف: «هناك من يقول أصدروا المرسوم (الخاص بالدعوة للانتخابات)، ولكن من الذي يضمن لنا أن تكون القدس من ضمن المناطق التي ستجري فيها الانتخابات.. لا يستطيع أحد أن يعطي ضمانة، ولا نقبل ضمانات في الهواء، إذا لم نحصل على موافقة رسمية أننا يجب أن نجري هذه الانتخابات في قلب القدس لأهل القدس، أقول لكم بصراحة لا نستطيع أن نجري انتخابات».
وترفض إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.
وقالت الرئاسة الفلسطينية مؤخرا، إنها لن تعطي إسرائيل «فرصة فرض سياسة الأمر الواقع» فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس.
كانت هذه تفاصيل خبر عباس : لا انتخابات بدون القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.