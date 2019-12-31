عباس : لا انتخابات بدون القدس

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على أنه لن يتم إجراء انتخابات فلسطينية بدون القدس. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الليلة الماضية عنه القول: «لن نجري انتخابات دون أن تكون القدس داخل هذه الانتخابات، أي أن المقدسي يصوت في قلب القدس الشرقية».

وأضاف: «هناك من يقول أصدروا المرسوم (الخاص بالدعوة للانتخابات)، ولكن من الذي يضمن لنا أن تكون القدس من ضمن المناطق التي ستجري فيها الانتخابات.. لا يستطيع أحد أن يعطي ضمانة، ولا نقبل ضمانات في الهواء، إذا لم نحصل على موافقة رسمية أننا يجب أن نجري هذه الانتخابات في قلب القدس لأهل القدس، أقول لكم بصراحة لا نستطيع أن نجري انتخابات».

وترفض إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.

وقالت الرئاسة الفلسطينية مؤخرا، إنها لن تعطي إسرائيل «فرصة فرض سياسة الأمر الواقع» فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس.