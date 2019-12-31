مغاربة احتجزوا من طرف شرطة ميناء “ابيدجان” بعدما ظنوا أنهم وصلوا إلى أوروبا-التفاصيل

وجد 13 مغربيا من مختلف الأعمار أنفسهم عالقين في ميناء “أبيدجان”، بالكوت ديفوار، بعد أن تسللوا على متن سفينة، اعتقدوا انها ستبحر نحو أوروبا؛ وفي هذا السياق، أفادت سفارة المملكة المغربية في كوت ديفوار، أن طائرة الشبان المغاربة، ستقلع من الكوت ديفوار ، على الساعة 1.50 لتصل إلى الدار البيضاء صباح يوم الثلاثاء على الساعة 6:45 صباحا.

وأوضحت سفارة المملكة المغربية في كوت ديفوار، في بيان لها، أنها أُبلغت صباح الجمعة الماضي، بوجود ثلاثة عشر (13) شاباً مغربياً، محتجزين في مركز الشرطة في ميناء “أبيدجان”، بعد وصولهم إلى “كوت ديفوار” بطريقة غير قانونية.

وأفاد المصدر ذاته، أن هؤلاء المغاربة وصلوا يوم الخميس الماضي، بعدما تسللوا على متن سفينة تابعة لشركة “Grimaldi Lines” الممثلة في كوت ديفوار من قبل الشركة في TCI أفريقيا ، والقادمة من ميناء الدار البيضاء، مبرزا أن “المغاربة اعتقدوا أن السفينة المذكورة كانت متجهة إلى أوروبا”.

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وأورد المصدر ذاته، أن السفير المغربي أصدر تعليماته للمسؤولين عن الشؤون القنصلية بالذهاب إلى مخفر الشرطة، والتحقق من هوية الأشخاص المعنيين، مع ضمان سلامتهم.

وأشار المصدر ذاته، أنه وبعد إجراءات واتصالات عديدة تم تغيير مكان الاحتجاز، بنقل هؤلاء الشبان من مركز شرطة الميناء إلى ولاية شرطة أبيدجان يوم أمس الأحد.

وشدد المصدر ذاته، على أن مسؤولو السفارة حرصوا أيضًا على تزويد المواطنين الشباب بالطعام والشراب والملابس وحاجيتهم الشخصية طيلة فترة احتجازهم.