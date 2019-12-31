أكدت استحقاقه اللعب في أوربا.. الصحافة العالمية تُشيد بحمد ﷲ

تلقى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد ﷲ، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، إشادة كبيرة من الصحافة العالمية بعد تصدره قائمة هدافي العالم لعام 2019 برصيد 57 هدفا.

وأشادت شبكة “CNNNEWS” الفرنسية باللاعب المغربي، إذ قالت عنه: “حمد ﷲ قدم عاما مثاليا على جميع المستويات، مكنه من التفوق على أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي الثالث، وماكينة أهداف بايرن ميونخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي جاء ثانيا”.

وأكدت الشبكة أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، يستحق اللعب في أوربا، متساءلة عن إمكانية ضمه من طرف أحد أندية القارة العجوز: “هل يفعلها فريق أوربي ويتعاقد مع حمد ﷲ”.

وتحدثت “CNNNEWS” عن مسيرة مهاجم النصر، منذ بدايته مع أولمبيك آسفي، مرورا بانتقاله إلى الدوري النرويجي، ومنه إلى الصيني مع نادي غوانغزو إيفرغراند، ثم الدوري القطري رفقة فريقي الجيش، والدحيل، وصولا إلى السعودية مع النصر الذي ضمه صيف 2018، وقاده لتحقيق دوري المحترفين، إذ تُوج حمد ﷲ هدافا له بـ35 هدفا.

يذكر أن حمد ﷲ، تُوج أمس الأحد، بجائزة “كووورة” في حفل جوائز “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في الدوريات العربية، في مدينة دبي الإماراتية، متفوقا على القطري أكرم عفيف، والسعودي سالم الدوسري، والجزائري يوسف بلايلي، ثم المصري طارق حامد.