قضية مقتل حنان.. تأجيل محاكمة المتورطين إلى السنة المقبلة

قضت هيئة الحكم المكلفة بملف حنان بنت الملاح بمحكمة الاستئناف في الرباط، بتأجيل جلسة محاكمة المتورطين في القضية إلى غاية 20 يناير المقبل لتجهيز الملف من أجل مناقشة الموضوع.

ويتابع المتورطون في هذه القضية التي هزت الرأي العام، يوليوز الماضي، وعددهم 10 أشخاص، بتهم تترواح بين القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية والاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب وهتك العرض باستعمال العنف وجنحتي السكر العلني البين واستهلاك أقراص مخدرة.

كما يتابع بعض هؤلاء بجنحة عدم تقدم المساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها وتسجيل صورة الضحية دون موافقتها بقصد التشهير بها ونقل الركاب بدون رخصة.

ويشار إلى أن قضية حنان فجرها مقطع فيديو صادم ومروع، انتشر، في شهر يوليوز الماضي، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وثق مشاهد اغتصاب نفذها شخص في حقها، في مكان مغلق بالعاصمة الرباط، بحضور بعض الأشخاص، ضمنهم من كان يسجل الفيديو.و

بدت حنان التي فارقت الحياة، بعد أيام من تعرضها للاغتصاب والتعذيب، ممدة فوق فراش، وهي عارية، وعلى جسدها كدمات متفرقة، فيما يقول شخص بإدخال قنينات زجاجية كبيرة في قبلها ودبرها، في مشهد مرعب للغاية.ا

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لفيديو، الذي خلق حالة رعب وصدمة، بعد انتشاره، مدته دقيقتان، كان يسجله شخص مرافق لهما.و

يسمع صوت السيدة وهي تستجدي معذبها بالقول: “خويا عبد الواحد عافاك…يا مي الحبيبة”، وفي لحظات تطلب من مصور الفيديو مساعدتها، فيرد عليها، دون أن يتوقف عن التصوير: “عييت نطلبو عليك ما بغاش”!