شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تتّهم بغداد بعدم بذل الجهود اللازمة لحماية الأمريكيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 اتّهمت واشنطن، اليوم الإثنين، السلطات العراقية بأنها لم تبذل الجهود اللازمة من أجل "حماية" مصالح الولايات المتحدة، وذلك غداة ضربات أمريكية أثارت موجة تنديد في العراق.

Advertisements وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين في واشنطن "لقد حذّرنا الحكومة العراقية مراراً وتشاركنا معها المعلومات لمحاولة العمل معها للاضطلاع بمسؤوليتها عن حمايتنا بصفتنا ضيوفاً". وذكّر المسؤول بأن الجيش الأمريكي والدبلوماسيين الأمريكيين يتواجدون في العراق "بدعوة من الحكومة العراقية"، مؤكداً أن "من مسؤوليتها وواجبها أن تحمينا. وهي لم تتّخذ الخطوات المناسبة لذلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تتّهم بغداد بعدم بذل الجهود اللازمة لحماية الأمريكيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.