الجيش الوطني الليبي: تركيا نقلت ارهابيين اشد خطورة من داعش لليبيا

أعلن المتحدث باسم "​الجيش الوطني​ الليبي"، ​اللواء​ أحمد المسماري، أن ​تركيا​ "نقلت إرهابيين يحملون جنسيات مختلفة" وهم أشد خطورة من "داعش" و​القاعدة​ من ​سوريا​ إلى ​ليبيا​.

وفي ​مؤتمر​ صحفي، أكد المسماري أن "​أردوغان​ يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد بإرساله المسلحين إلى ليبيا، السبب الأول هو التخلص من هؤلاء المسلحين الذين يشكلون عبئا على بلاده، وثانيا السيطرة على خيرات ليبيا".

وأوضح المسماري أن "أردوغان تجاوز كل معايير ​المجتمع الدولي​ و​مجلس الأمن​ وساهم في نقل إرهابيين متطرفين من دولة لأخرى"، لافتاً الى أن "ما تفعله ​أنقرة​ لا يهدد ليبيا فقط بل المنطقة العربية بأكملها".

وعلى صعيد العمليات العسكرية، أكد المسماري أن قوات "الجيش الوطني الليبي" تمكنت من دخول مناطق رئيسية في العاصمة ​طرابلس​، مؤكدا أن "القوات على مشارف أهم الأحياء وهو حي الهضبة".

هذا وأشار المتحدث باسم القوات التي يقودها المشير ​خليفة حفتر​، أن "ما يهدد ليبيا يهدد المنطقة بالكامل".

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