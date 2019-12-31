مستشار التجارة للبيت الأبيض: توقيع اتفاق التجارة مع الصين خلال أسبوع

أعلن مستشار التجارة للبيت الأبيض بيتر نافارو أنه "من المرجح أن توقع ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ على "المرحلة 1" من اتفاق التجارة الجديد أوائل 2020".

وأوضح نافارو أنه "من المرجح أن يكون التوقيع عليه خلال الأسبوع القادم أو نحو ذلك"، مشيراً الى "أننا ننتظر الترجمة لا أكثر".

وفي الـ 13 من الشهر الحالي، أعلنت الولايات المتحدة والصين، التوصل إلى "اتفاق المرحلة الأولى" لإنهاء الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين.

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