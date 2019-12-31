النشرة: اخماد حريق في وادي الفوار شرق مدينة صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بان عناصر اطفاء ​بلدية صيدا​ اخمدوا حريق اسلاك كهربائية داخل غرفة كهرباء بناية "ابو سيدو" في وادي الفوار شرق ​مدينة صيدا​، والاضرار مادية فقط.

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