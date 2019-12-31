عناصر الدفاع المدني يسهرون على تأمين سلامة المواطن ليلة راس السنة

وضعت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عناصرها في حالة التأهب التام لتأمين ​السلامة العامة​ ​ليلة رأس السنة​ وقد تم استنفار كافة المراكز المنتشرة على الأراضي اللبنانية.

وقد حددت ستين نقطة تمركز في الاماكن العامة والساحات والطرقات للتدخل فوراً عند وقوع أي طارئ.

كما ذكرت المواطنين بضرورة الاتصال على الرقم ١٢٥ او على الرقمين ٠١/٢٩٠٠٢٩ ٠١/٢٩٠٠٢٠ في حال حدوث اي طارئ.

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