ليزيكو الفرنسية: كارلوس غصن هرب من اليابان إلى لبنان

أفادت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية بأن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، ​كارلوس غصن​، هرب من ​اليابان​ حيث تنتظره محاكمة على تهم ب​الفساد​ المالي، وتوجه إلى ​لبنان​، مساء الاثنين.

وقالت الصحيفة إن مصادرها الخاصة التي لم تكشف عنها، أبلغتها بسفر غصن.

وقالت صحيفة ​وول ستريت جورنال​ الأميركية نقلا عن شخص مطلع، إن غصن وصل إلى لبنان بعد هربه من اليابان.

ومن غير الواضح كيف كان غصن، الذي يحمل الجنسية الفرنسية واللبنانية، قادرا على مغادرة اليابان حيث يخضع لقيود صارمة تفرضها المحكمة على تحركاته.

Advertisements

ويواجه رجل الأعمال النافذ، سلسلة اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال نيسان للدفع لمعارف شخصيين و​اختلاس​ أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

وينفي هو جميع التهم، ويشير إلى أن الدخل الذي تمت الإشارة إليه ليس نهائيا وأن عمليات الدفع التي أتمها من أموال نيسان كانت لشركاء للمجموعة وتمت الموافقة عليها وأنه لم يستخدم يوما أموال الشركة بشكل شخصي.

واعتقل غضن في تشرين الثاني 2018، لدى هبوطه من طائرته الخاصة في ​طوكيو​ وقضى 108 أيام قيد الاحتجاز قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة.