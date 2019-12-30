كارلوس غصن بلبنان وتساؤلات حول طريقة مغادرته اليابان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس مجلس إدارة شركة “نيسان” السابق كارلوس غصن دخل إلى مطار بيروت، اليوم الاثنين، قادما من تركيا على متن طائرة خاصة.

وأوردت وسائل إعلام لبنانية، لم يعرف ما اذا كان غصن قد غادر اليابان بإذن قضائي، خاصة وأنه تم الإفراج عنه بكفالة قبل أشهر، لكنه لا يستطيع مغادرة اليابان، بسبب فرض الإقامة الخاضعة للإشراف منذ أكثر من 8 أشهر، في انتظار محاكمته في طوكيو في 21 ابريل 2020.

ويشار إلى أن غصن تم إيقافه في السنة الماضية بانتظار بدء محاكمته بتهم التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية.