السلامي يقر بمسؤوليته في هزيمة الفتح ويؤكد :”مضطرين لإراحة بعض اللاعبين”

عائشة مجيب _ صحفية متدربة

تأسف جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، للجماهير الرجاوية على الخسارة التي مني بها الفريق الأخضر مساء اليوم الاثنين، أمام ضيفه الفتح الرباطي بثنائية نظيفة.

وأكد السلامي خلال الندوة الصحافية التي تلت المباراة، أن الهزيمة يتحملها الجميع وليس اللاعبين فقط، خاصة بعد إشراكه مجموعة من العناصر الشابة، ومنحه راحة لجل لاعبي الفريقين الأساسيين.

وأضاف ربان القلعة الخضراء، أن اللاعبين الشباب عملوا ما في جهدهم، لكن تنقصهم التجربة التي ستأتي مع الممارسة، ولازال 21 مباراة في البطولة الوطنية الاحترافية، من أجل تدارك الموقف.

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وقال السلامي” فضلت إراحة اللاعبين، لذلك اعتمدت على لاعبين شباب، إضافة أن مجموعة من اللاعبين قد أصيبوا، على رأسهم حميد أحداد، أيوب ناناح، فابريس نغا.

وختم قوله “بأن ممكن تدارك موقف نقط الدوري المغربي الاحترافي فيما بعد، لكن المهم هو مباراة مولودية الجزائر في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي سنجريها يوم 4 يناير المقبل”.

يذكر أن الرجاء انهزم أمام ضيفه الفتح الرياضي، مساء اليوم بملعب محمد الخامس، برسم مؤجل الجولة الثامنة من البطولة الوطنية الاحترافية.