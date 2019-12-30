عائشة مجيب – صحفية متدربة
أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، على أن الأردن و العراق سيتقدمان بطلب مشترك من أجل تنظيم كأس آسيا 2027.
ونشر الاتحاد الأردني لكرة القدم تغريدة عبر حسابه الرسمي “التويتر”، يعلن فيها أن استضافة كأس أمم آسيا ستكون فخرا للبلدين العراق و الأردن، كما يعملا الاتحادين من أجل تقديم ملف مشترك لتنظيم نسخة 2027 .
ونظمت دولة الإمارات النسخة الأخيرة من البطولة الآسيوية، التي عرفت تتويج المنتخب القطري، كما ستنظم النسخة المقبلة بالصين.
يشار إلى أن النسخة ال18 ستجرى بالأراضي الصينية صيف سنة 2023، وستعرف مشاركة 24 منتخبا.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق والأردن يتقدمان بملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.