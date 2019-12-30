العراق والأردن يتقدمان بملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027

عائشة مجيب – صحفية متدربة

أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، على أن الأردن و العراق سيتقدمان بطلب مشترك من أجل تنظيم كأس آسيا 2027.

ونشر الاتحاد الأردني لكرة القدم تغريدة عبر حسابه الرسمي “التويتر”، يعلن فيها أن استضافة كأس أمم آسيا ستكون فخرا للبلدين العراق و الأردن، كما يعملا الاتحادين من أجل تقديم ملف مشترك لتنظيم نسخة 2027 .

ونظمت دولة الإمارات النسخة الأخيرة من البطولة الآسيوية، التي عرفت تتويج المنتخب القطري، كما ستنظم النسخة المقبلة بالصين.

يشار إلى أن النسخة ال18 ستجرى بالأراضي الصينية صيف سنة 2023، وستعرف مشاركة 24 منتخبا.