بنزيمة يتوصل لاتفاق لتمديد عقده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة توصل لاتفاق مع إدارة فريقه ريال مدريد الإسباني من أجل تمديد عقده داخل قلعة "سانتياغو برنابيو".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن بنزيمة الذي ينتهي عقده الحالي في عام 2021، اتفق على التمديد حتى عام 2022، وتحسين راتبه في ظل الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها المهاجم الفرنسي.

وأضافت الصحيفة "في ظل المستويات المميزة التي يظهر بها بنزيمة صاحب الـ32 عامًا، قررت إدارة النادي أن تكافئه وتمنحه فترة إضافية بعقد جديد مع الفريق".

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وأشار التقرير، إلى أنه لن يكون الاتفاق رسميًا حتى الصيف المُقبل، على الرغم من العلاقة القوية بين بنزيمة وفلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

يُذكر أن بنزيمة من أهم اللاعبين في التشكيلة لريال مدريد خلال السنوات الماضية، كما أنه يمر بأفضل لحظاته على مستوى التسجيل هذا الموسم، فهو هداف الفريق ويُنافس على صدارة هدافي الليغا.

وسجل بنزيمة 12 هدفًا بقميص الملكي في الموسم الحالي من الليغا، متخلفًا بفارق هدف عن ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي يحتل صدارة الترتيب.