أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام هـ. كتمون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته الخارجية أمام هبوعيل كتمون القدس بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "تيدي" في القدس، وسط حضور المئات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 53 افتتح هبوعيل كتمون باب التسجيل، وفي الدقيقة 87 أدرك اللاعب فراس مغربي هدف التعادل لصالح الفريق السخنيني.
وبهذا التعادل، رفع فريق أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيستضيف الفريق السخنيني في مباراته المقبلة نظيره مكابي بيتح تيكفا يوم الاثنين القادم.
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