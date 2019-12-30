الخارجية الأمريكية: العراقيون أدانوا هجماتنا ولم يدينوا هجمات حزب الله

الإثنين 30 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية

قال متحدث رفيع المستوى بالخارجية الأميركية، إن العراقيون أدانوا الهجمات الأمريكية ضد "كتائب حزب الله"، ولم يدينوا هجمات الكتائب التي استهدفت قاعدة بها جنود أمريكيين.



وسقطت أربعة صواريخ على قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة العراقية بغداد، تضم قوات أمريكية، في هجوم صاروخي هو رقم 11 من نوعه خلال شهر ونصف ضد قاعدة بها جنود أمريكيون.

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وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن الحكومة العراقية حاولت عرقلة ومنع القصف الذي نفذته القوات الأمريكية على مواقع للحشد الشعبي، لكن كان هناك إصرارا من الجانب الأمريكي على تنفيذه.

وقتل 27 من عناصر الحشد الشعبي العراقي، مساء الأحد، وأصيب 51 آخرين في قصف نفذته طائرات مسيرةأميركية على مقار للحشد على الحدود العراقية-السورية.

ومن جانبها أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلق موسكو البالغ إزاء الهجمات المتبادلة بين حزب الله والولايات المتحدة على الأراضي العراقية.

ودعت موسكو جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها زعزعة الوضع السياسي والعسكري في سوريا والعراق.