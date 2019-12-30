السودان يقر الموازنة الجديدة.. وعجز متوقع 1.62 مليار دولار

إعدام 27 من أفراد المخابرات في قضية مقتل معلم

الخرطوم ـ وكالات: قال وزير المالية إبراهيم البدوي إن السودان أقر ميزانية 2020 التي تتضمن عجزا كليا يبلغ حجمه 73 مليار جنيه سوداني(1.62 مليار دولار). ووافق مجلس السيادة الحاكم ومجلس الوزراء على أول ميزانية للسودان منذ الإطاحة بعمر حسن البشير الذي شابت السنوات الأخيرة من حكمه الذي استمر فترة طويلة مخاوف اقتصادية عميقة. وتتوقع الميزانية إيرادات تبلغ 568.3 مليار جنيه سوداني (12.63 مليار دولار) وتتضمن أيضا زيادة في الانفاق على الرعاية الصحية والتعليم. وجعلت الحكومة السودانية الحالية إحلال السلام مع المتمردين الذين يقاتلون الخرطوم أحد أهم أولوياتها باعتباره شرطا أساسيا لاستبعاد السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وأدى هذا التصنيف إلى عرقلة حصول السودان على دعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتضرر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل الجنوب في 2011 مكلفا إياه ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط الذي يمثل أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية. وارتفع معدل التضخم في السنوات الأخيرة مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وضاعف من ذلك وجود سوق سوداء للدولار.

الى ذلك، قضت محكمة سودانية بإعدام 27 من أفراد جهاز المخابرات العامة فيما يتصل بقتل معلم أثناء احتجازه في فبراير خلال الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل. وتمثل القضية المرة الأولى التي يصدر فيها حكم إدانة من المحاكم فيما يتصل بالحملة على المظاهرات في الشهور التي سبقت وأعقبت الإطاحة بالبشير.