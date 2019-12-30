البرلمان التركي يناقش إرسال قوات إلى ليبيا.. والمعارضة ترفض

في السياسة 31 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

المرصد السوري: تجنيد (المرتزقة) يتواصل بشكل مكثف

أنقرة ـ عواصم ـ وكالات: قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين إن الحكومة التركية أرسلت مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، لتسرع بذلك خطة إصدار القانون التي تأكدت الأسبوع الماضي. وتحدث الوزير بعد اجتماع مع زعماء المعارضة التركية سعيا لحشد الدعم لمشروع القانون. كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن حكومته ستسعى لإقرار مشروع القانون بعدما طلبت حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في ليبيا الدعم. من جهته، قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه يعارض مشروع قانون يهدف للسماح بنشر قوات في ليبيا، معتبرا أن مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدي لانتشاره في المنطقة. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن حكومته ستسعى إلى موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا بعدما طلبت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج دعما. وقال أونال شفيق أوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بعد محادثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة. وأضاف شفيق أوز “نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية وليس لأن نكون جزءا من حرب بالوكالة. ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءا، وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صوابا”.

وتابع قائلا “إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها، نرى مشروع القرار أمرا سلبيا”.

في وقت سابق، أفاد ما يعرف بـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان” بأن جهود تركيا لـ”تجنيد المرتزقة” من أجل إرسالهم إلى ليبيا تتواصل بشكل مكثف. وأوضح أنه رصد “ارتفاع عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 مرتزق المواليين لتركيا”. وأوضح أنه يجري نقلهم للمعسكرات “من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم”، مشيرا إلى أن “عملية تسجيل الأسماء تستمر بشكل واسع”

دوليا، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل بحثت الجهود الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع الليبي خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تعتزم بلاده إرسال قوات إلى ليبيا.