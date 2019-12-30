الإعلام العراقي: استبعاد العيداني وتداول أسماء جديدة لتشكيل الحكومة

25 قتيلا في القصف الأميركي على موقع للحشد

استئناف العمل في حقل الناصرية

بغداد ـ وكالات: أفاد تقرير إخباري عراقي أمس بأن “تحالف البناء” في البرلمان العراقي استبعد مرشحه لتشكيل الحكومة المقبلة أسعد العيداني، وطرحت ثلاثة أسماء جديدة، اثنان منهم من كبار قادة الجيش. وكشفت صحيفة “الصباح” الحكومية أن الأسماء المرشحة حاليا هي كل من الفريق الركن المتقاعد عبد الغني الأسدي والفريق الركن توفيق الياسري والمرشح المستقل محمد توفيق علاوي، مضيفة أنه يبدو أن هناك توافقا من قبل المتظاهرين والكتل السياسية على قبول أحدهم لتشكيل الحكومة. ونقلت الصحيفة عن النائب فاضل جابر عضو تحالف البناء القول إن “الأسدي يعد الأوفر حظا لكونه يحظى بمقبولية من جميع الأطراف بما فيها الشارع العراقي”. وكان الرئيس العراقي برهم صالح وضع الخميس الماضي استعداده للاستقالة من منصبه تحت تصرف مجلس النواب، واعتذر عن تكليف العيداني لتشكيل الحكومة القادمة. وكانت أنباء تكليف العيداني قد قوبلت برفض المحتجين.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر في هيئة الحشد الشعبي العراقية أن إجمالي ضحايا قصف الطيران الأميركي على مقرات الحشد ارتفع إلى 25 قتيلا ونحو 50 جريحا في قضاء القائم غرب العراق.

وكانت مقار للحشد الشعبي تعرضت مساء امس الاول إلى قصف جوي أميركي أوقع عشرات القتلى والمصابين، جاء ذلك ردا على قصف تعرضت له مواقع أمنية عراقية تسبب في مقتل أميركي واصابة 4 آخرين ، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية. ودعا الحشد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل المهدي إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمتابعة تداعيات القصف الأميركي. على صعيد أخر، أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى اعتقال 18 من عناصر تنظيم داعش خلال عملية أمنية نفذتها القوات الأمنية في ناحية الشورة جنوب الموصل. وقال اللواء الركن حمد النامس، قائد شرطة نينوى، إن “قيادة شرطة نينوى نفذت عملية مداهمة وتفتيش للبحث عن عناصر عصابات داعش على خلفية أعمال إرهاب نفذتها عناصر داعش داخل الناحية، ما أسفر عن اعتقال 18 من عناصر التنظيم”. وأضاف أن “القوات الأمنية اقتادت المعتقلين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي”. كانت “خلية الإعلام الأمني” العراقية أعلنت اليوم المباشرة بعملية إرادة النصر الثامنة بصفحتها الثانية من خلال عمليات البحث والتفتيش في سلسلتي جبال العطشانة وبادوش شمال غرب الموصل.

الى ذلك، أعلنت وزارة النفط العراقية استئناف العمل في حقل الناصرية النفطي جنوب العراق، بعد توقف استمر ليوم واحد. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح لموقع “السومرية نيوز” إنه “تم صباح الاثنين استئناف العمل بحقل الناصرية النفطي، وذلك بعد توقف دام يوما واحدا بسبب قطع الطرق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين، ما تسبب في تعذر وصول العاملين للحقل. وأوضح عاصم أنه “تم إخلاء الطريق منذ يوم أمس الاول وأصبحت الطرق سالكة أمام العاملين”، مشيرا إلى أن “استئناف العمل تم بطاقاته الاعتيادية”. وأعلنت شركة نفط ذي قار يوم أمس الاول عن خسارة العراق مئة ألف برميل نفطي من إنتاجه بسبب غلق أكبر حقل في المحافظة بعد غلقه من قبل محتجين.