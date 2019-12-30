اللبنانيون يواصلون الاعتصامات الاحتجاجية ضد الحكومة

بيروت ـ وكالات: اعتصم عدد من اللبنانيين مجددا امس في بعض المناطق اللبنانية مطالبين بالإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية ومحاسبة الفاسدين ومحاربة الفساد. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عشرات المحتجين نفذوا اعتصاما أمام مصرف لبنان في طرابلس ورددوا هتافات ضد السياسة المالية للمصرف في ظل انتشار عناصر قوى الأمن في المكان كما تجمع عدد آخر من المحتجين أمام شركة كهرباء قاديشا في البحصاص في المدينة ورددوا هتافات ضد الفساد في قطاع الكهرباء. وفي البقاع اعتصم عشرات المحتجين أمام مصرف لبنان في مدينة زحلة تنديدا بالسياسة المالية التي يتبعها المصرف.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من أكتوبر الماضي اعتصامات ومظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

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