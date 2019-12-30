اتمام تبادل السجناء بين أوكرانيا والانفصاليين

موسكو ـ د ب أ: اتمت الحكومة الأوكرانية وانفصاليون موالون لروسيا يقاتلون شرق أوكرانيا تبادل السجناء، طبقا لما ذكرته تقارير وسائل إعلام محلية من روسيا وأوكرانيا مساء امس الاول. وأظهرت القنوات التلفزيونية في الدولتين مركبات تتجه إلى نقطة تفتيش بالقرب من معقل المتمردين، بلدة هورليفكا. ورحب الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي إطلاق سراح السجناء في مطار كييف.يأتي تبادل السجناء في أعقاب قمة دولية في باريس، قبل ثلاثة أسابيع، سعت لوضع نهاية للصراع المستمر منذ فترة طويلة في المنطقة. وكانت عملية تبادل السجناء، في نهاية العام، أحد نتائج القمة، التي جمعت بين زعيمي أوكرانيا وروسيا، بوساطة فرنسا وألمانيا.

وقدم الجانبان أرقاما متفاوتة عن عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم. ففي الوقت الذي أعلن مكتب زيلينسكي عبر موقع تويتر أن 76 سجينا قد وصلوا إلى كييف بأمان، قال الانفصاليون إن 123 جاءوا من كييف وتم تسليم كييف 77 شخصا، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء. وكانت عملية تبادل سجناء سابقة قد شهدت تبادل 35 شخصا من كلا الجانبين. وجاء في بيان للكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رحب بالتبادل في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقال بيان للحكومة الألمانية إن ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشادا بعملية التبادل. ووصفت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتس،عملية تبادل السجناء بأنها “لفتة إنسانية طال انتظارها والتي من شأنها أن تساعد في استعادة الثقة بين الجانبين” ودعت إلى التنفيذ الكامل والشامل لوقف إطلاق النار.