مقتل ناشط مدني بهجوم مسلح وسط الناصرية

افاد مصدر امني، الاثنين، بان ناشطا مدنيا قتل بهجوم مسلح وسط الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه ناشط مدني قرب علوة الخضار في الناصرية، ما ادى الى مقتله في الحال".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".