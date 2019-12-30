الكربولي: يجب محاسبة من يهاجم القوات التي دعمت جهود العراق في عمليات التحرير

اكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الاثنين، ان الاعتداء على الحشد الشعبي خط احمر، فيما شدد على ضرورة محاسبة من يهاجم القوات التي دعمت جهود العراق في عمليات التحرير.

وقال الكربولي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "الاعتداء على الحشد الشعبي خط احمر، لانه ابن العراق الذي دفع شر داعش الارهابي".

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واضاف ان "الذين يتصرفون ضد اوامر القائد العام للقوات المسلحة ويهاجمون القوات التي دعمت جهود العراق في عمليات التحرير، يجب محاسبتهم وايقاف عبثهم بمصير البلد".

وتابع ان "رجال الحشد الذين تطوعوا خدمة لقضية وطنهم النبيلة هم نعمة من الله، اما اولئك الذين يسعون لتلويث القضية فهم يسهمون في رفع مستوى التوتر في المنطقة".