بالصور.. عشيرة الشيخ المختطف تقطع الطريق الرابط بين بغداد وصلاح الدين

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن عشيرة الشيخ المختطف في قضاء التاجي شمالي بغداد، قطعت الطريق العام الرابط بين العاصمة وصلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ابناء عشيرة الشيخ المختطف اقدمت مساء اليوم على قطع الطريق العام الرابط بين بغداد وصلاح الدين امام حركة السير".

واضاف ان "ابناء العشيرة طالبوا الحكومة والجهات الامنية بالتدخل والافراج عن الشيخ واعتقال الفاعلين".

وافاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن مسلحين مجهولين اختطفوا شيخ عشيرة بعدما قتلوا ابن عمه في قضاء التاجي شمالي بغداد.

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