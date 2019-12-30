مرتزقة أردوغان وإفلاس إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 30 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تقرأون: تركيا تكثف تجنيد "المرتزقة" بسوريا لدفعهم إلى ليبيا.. كتائب حزب هللا العراقي.. ذراع إيران في بلد الرافدين.. 3 تحديات سياسة خارجية رئيسية تنتظر ترامب عام 2020.. أبوعلي الخزعلي.. قائد فرق الموت وخازن صواريخ إيران.. وفد مسار دارفور يعلق المفاوضات مع الحكومة السودانية.

وفي الاقتصاد تجدون: وسط تكتم حكومي.. الإفلاس مصير "مرتقب" لمعظم بنوك إيران عاصفة "قوية" تشل حركة مطار إسطنبول الجديد، أمريكا: توقيع اتفاق التجارة مع الصين خلال أسبوع.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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