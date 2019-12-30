القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد الجماهير الفلسطينية للاحتفال بذكرى تأسيس حركة فتح الـ55، مطلع العام الجديد 2020، ويحمل هذا الاحتفال طابعا خاصا، حيث ستقام المهرجانات انطلاقا من غزة للتأكيد على وحدة الجغرافيا الفلسطينية وآمال الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجماهير الفلسطينية تستعد لذكرى انطلاقة حركة فتح الـ55 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.