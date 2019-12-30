صديقة رئيس الوزراء البريطاني تهدده بنشر ”تفاصيل حميمة“ من ذكريات علاقتها معه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

زعمت سيدة أعمال أمريكية تُدعى جينيفر آركوري بأنها تحتفظ بمذكرات تحمل محادثاتها الخاصة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال فترة صداقتهما وعمله كرئيس لبلدية لندن.



وقالت آركوري، (34 عاما)، إنها احتفظت بمذكرات ”حرفية“ للمكالمات الهاتفية التي أجرتها مع رئيس الوزراء في عام 2012، وهي تفكر الآن في ”الكشف عن تفاصيل حميمة“ عنهما لأنها تشعر ”بتجاهله“ لها.

Advertisements

وتؤكد آركوري لصحيفة ”صنداي تايمز“ بأنها ”وثقت ما يقرب من 7 سنوات من المذكرات اليومية“، مضيفة: ”كان من الرائع بالنسبة لي أن أعود وأقرأ ما كتبته“.

وأضافت في حديثها عن جونسون: ”كان في كثير من الأحيان يتصل بي، وكنت آخذ الهاتف وأكتب تلك المحادثة بالكامل معه“، فيما اتهمت جونسون بوجود تضارب في المصالح بعد أن أخفق في إعلان صداقته لها عندما كان عمدة لندن.

والتقت سيدة الأعمال بجونسون عندما كان يعمل عمدة لندن بين عامي 2008 و2016، فيما ذهبت لمرافقة رئيس الوزراء حول العالم في رحلات تجارية، بينما ورد أن شركتها تلقت آلاف الجنيهات من أموال دافعي الضرائب.

وفي لقاء سابق، رفضت سيدة الأعمال بشدة تأكيد أو نفي أن علاقتهما تتعلق بغرف النوم، قائلة إن ”مثل هذه الأمور لا تخص أحدا بل هي ملك لها، لكنها قالت في الوقت ذاته إنها وجونسون مرتبطان بحب مشترك للأدب الكلاسيكي“.

من جهته، رفض جونسون الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمزاعم صداقته مع آركوري، وقال سابقا إنه لم يتصرف بشكل غير لائق خلال عمله كعمدة لبلدية لندن.