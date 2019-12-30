حركة الشباب الصومالية تتبنى تفجير مقديشو الدامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

تبنت حركة الشباب الإسلامية الصومالية، اليوم الإثنين، التفجير الذي استهدف بسيارة مفخخة، السبت، نقطة تفتيش في مقديشو، موقعا 81 قتيلا بينهم تركيان.

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وقال الناطق باسم الحركة علي محمد، في رسالة صوتية: ”السبت، شن المجاهدون هجوما.. واستهدفوا موكبا للمرتزقة الأتراك والمسلحين المرتدين الذين كانوا يواكبونهم“.

وقالت وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية، في وقت سابق الإثنين، إن بلدا أجنبيا خطط لتفجير مقديشو، وأنها ستتعاون مع عدد من أجهزة الاستخبارات الدولية لكشف ملابسات الحادث.

وقُتل 79 شخصا على الأقل وجرح العشرات بتفجير سيارة مفخخة السبت في منطقة مكتظة بمقديشو، عاصمة الصومال.

وفي اليوم التالي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية عناصر من حركة الشباب الصومالية عن طريق شن ثلاث غارات جوية أدت إلى مقتل أربعة من عناصر الحركة، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة.