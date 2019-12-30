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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المتحدث باسم الجيش الليبي: وصول ما يقرب من 300 إرهابي من سوريا إلى طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
الخليج 365
صرح اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن القوات الليبية على مشارف حي الهضبة في طرابلس.
وقال المسماري، في حوارمع فضائية "الحدث" إن أردوغان يدعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا، لافتًا إلى أن الموقف الذي تقوده تركيا يهدد كل المنطقة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، وصول ما يقرب من 300 إرهابي من سوريا إلى طرابلس، أرسلتهم أنقرة، للدفاع عن ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني.
ووصف المسماري، إن موقف غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، بـ"المتقلب".
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