ْ مصرع 17 شخصًا في العاصمة "الأفغانية" نظرًا لتلوث الهواء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 لقي 17 شخصًا مصرعهم في العاصمة الأفغانية "كابول" من جراء التهابات الجهاز التنفسي وحالات صحية ذات الصلة خلال الأسبوع الماضي، نظرًا لتلوث الهواء في المدينة.

وقالت وزارة الصحة العامة، التي بدأت اليوم "الإثنين" حملة لمكافحة للتلوث - في بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية - إن أكثر من ثماني آلاف و800 مريضًا دخلوا مستشفيات حكومية في كابول خلال الأسبوع الماضي، حيث يعانون من حالات مرضية تتعلق بالتهابات الجهاز التنفسي، من بينها مشكلات البرد والرئة الشائعة

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