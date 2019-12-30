شكرا لقرائتكم المسماري: وصول 300 إرهابي من سوريا للقتال مع "الوفاق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في تصريحات لـ"العربية" وصول 300 إرهابي من سوريا للقتال مع الوفاق في ليبيا مشيرا أنه ورغم ذلك أصبح الجيش الوطني مشارف حي الهضبة في طرابلس.

يأتي ذلك ومن المنتظر وصول قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر خلال ساعات إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حول تطورات الأزمة الليبية.

وافادت مصادر للعربية والحدث بان حفتر طالب بدعم مصر أمام المجتمع الدولي لوقف إرسال تركيا لمقاتلين إلى الأراضي الليبية.

كما حث على تشكيل لوبي عربي يتصدى لأطماع تركيا في ليبيا، ويمنع سرقة ثروات الشعب الليبي والاستحواذ عليها.

كما طالب حفتر بدعم الجيش الليبي ورفع حظر تسليحه.

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وكانت وسائل إعلام مصرية ذكرت، الأحد، أن قائد الجيش الوطني الليبي سيزور القاهرة، خلال ساعات للقاء المسؤولين المصريين وبحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

زيارة حفتر للقاهرة تأتي في وقت يواصل فيه الجيش الليبي تقدمه نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس.

وزار حفتر مصر في 3 أغسطس/آب الماضي، والتقى الرئيس السيسي. وحثه على دعم الجيش الوطني الليبي في المحافل الدولية، وخاصة فيما يتعلق برفع الحظر على تسليحه.

وتواصل قوات الجيش الوطني الليبي منذ 4 أبريل/نيسان الماضي حملة لاستعادة طرابلس من حكومة الوفاق.

وسبق أن أعلنت تركيا عن استعدادها للتدخل العسكري في ليبيا دعما لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.